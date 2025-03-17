Сегодня исполняется 51 год министру просвещения РФ Сергею Кравцову

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев:

— Дорогой Сергей, сердечно поздравляю с днем рождения! Ваша миссия в стране бесценна, новые учебники, новые подходы к школе — это и есть формирование будущего. Для столь масштабного дела нужны особые качества, которые Вы блистательно являете. Сегодня дети — завтра народ. Успеха и энергии на столь непростом поприще!

Поздравления передает ветеран труда, бывший учитель английского языка и завуч школы №170 имени Чехова города Москвы Людмила Мешкова:

— Поздравляю своего ученика Сергея Сергеевича Кравцова с днем его рождения! В школе он всегда был добрым и хорошо учился. Мы это помним и рады тому, что Сергей Сергеевич добился успеха в профессии. Мы внимательно следим за его деятельностью и поддерживаем все его решения. Для нас большая гордость, что совсем недавно он вел урок математики в родной школе. Вместе с его учителем истории Верой Николаевной Кудиной и учителем математики Лидией Ивановной Сурковой желаем много здоровья ему и его семье!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»