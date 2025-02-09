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Коммерсантъ FM
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Илон Маск предложил закрыть иноагентов «Голос Америки» и «Радио Свобода»

Илон Маск, глава Департамента эффективности правительства (DOGE) и один из ближайших советников президента Дональда Трампа, призвал закрыть финансируемые властями США «Голос Америки» (признан иноагентом в РФ) и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано иноагентом и нежелательным в РФ). О своей позиции он сообщил на своей странице в принадлежащей ему социальной сети X.

Илон Маск

Илон Маск

Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters

Илон Маск

Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters

«Да, закройте их!

1. Европа уже свободна (если не считать удушающей бюрократии). Да?

2. Никто их больше не слушает.

3. Это все сумасшедшие левые радикалы, говорящие сами с собой, попутно сжигающие в год миллиард долларов из денег налогоплательщиков»,— написал он, включившись в дискуссию, начатую одним из давних сторонников президента Трампа Ричардом Гренеллом. Господин Гренелл, специальный посланник президента по особым поручениям, обвинил эти радиостанции в продвижении ультралевой повестки и задался вопросом, не пора ли закрыть эти «пережитки прошлого».

Никто из официальных лиц в Вашингтоне пока не прокомментировал заявления господина Маска, однако прежние инициативы главы DOGE, включая его призывы закрыть USAID — Агентство США по международному развитию, находили понимание и поддержку в администрации президента Трампа.

Виктор Буй

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