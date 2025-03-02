В Тамбове и под Липецком разыгрывают два договора КРТ за 8 млн рублей

Администрации Тамбова и липецкого Ельца объявили аукционы на право комплексного развития территорий (КРТ) с совокупной начальной ценой в 7,8 млн руб. Общая площадь предлагаемых к застройке территорий составляет 24 тыс. кв. м. Это следует из документации торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В Тамбове под застройку решили отдать территорию в границах улиц Мичуринская, Куйбышева и Советская площадью 9,9 тыс. кв. м. Начальная цена такого права составляет 1,56 млн руб. Все работы требуется выполнить до 31 декабря 2035 года.

Победителю аукциона предстоит снести там семь частных домов и часть еще одного, 12 квартир и комнат, шесть гаражей. Взамен ему необходимо построить как минимум один многоквартирный дом переменной этажности (три–четыре–пять этажей), реконструировать еще один дом, оборудовать инженерные коммуникации. Планируемый объем строительства — 38,6 тыс. кубометров.

Заявки на участие в торгах принимаются с 3 по 26 марта, итоги планируется подвести 31 марта. Задаток составляет 1,17 млн руб., шаг аукциона — 78 тыс. руб.

В Ельце под застройку отдают квартал в районе улицы Черокманова площадью 14,1 тыс. кв. м. Начальная цена договора составляет 6,3 млн руб.

В течение семи лет подрядчику предстоит построить здесь многоквартирные дома высотой не более 12 этажей и предельной поэтажной площадью не менее 3,5 тыс. кв. м. Максимальная общая площадь всех жилых помещений должна быть не менее 2,3 тыс. кв. м., нежилых — не менее 380 кв. м. Кроме того, победителю аукциона необходимо провести межевание территории и предусмотреть в документации по ее планировке сквер вдоль дороги на улице Черокманова, а также выполнить его благоустройство.

Заявки на участие в тендере принимаются до 26 марта, итоги планируется подвести 31 марта. Задаток составляет 630,1 тыс. руб., шаг аукциона — 315 тыс. руб.

Как «Выбор» выиграл договор на КРТ «квартала мойщиков» в Воронеже за 108 млн руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова