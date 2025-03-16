СКР предложил ввести водительские права для электросамокатчиков

Следственный комитет России (СКР) направил в Госдуму предложения о включении электросамокатов в категорию транспортных средств и введении водительских прав для их управления. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Среди предложений СКР:

уточнение термина «транспортное средство», теперь к нему будут относиться устройства, предназначенные для индивидуального передвижения по дорогам;

расширение понятия «водитель» — оно будет включать тех, кто управляет электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ);

введение новой подкатегории М1 для СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт;

включение СИМ с мощностью от 0,25 кВт до 4 кВт в категорию М (мопеды), а свыше 4 кВт — в категорию А (мотоциклы);

предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории М1 с 16 лет.

В своем Telegram-канале господин Володин привел статистику МВД, согласно которой за девять месяцев 2024 года было зарегистрировано 3,8 тыс. ДТП с участием СИМ. Это на 47,2% выше, чем за тот же период годом ранее. За указанное время погибли 44 человека, среди них — шестеро несовершеннолетних. Пострадали более 4 тыс. человек, из которых свыше 1,3 тыс. — дети.

О разработке поправок к ПДД, дополняющих «действующее регулирование» для пользователей СИМ, ранее сообщили в пресс-службе Минтранса. Ведомство также предложило приравнять пользователей СИМ по статусу к водителям транспортных средств. В этом случае у них появится обязанность пройти проверку на опьянение и остановиться по требованию ГИБДД.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Электросамокатам повышают градус ответственности».