В Ижевске согласован митинг против законопроекта об усыплении бездомных животных

Власти Ижевска согласовали митинг против внесенного в Госдуму законопроекта об умерщвлении бездомных животных и учли мероприятие в реестре очередности использования специально отведенных мест, назначив уполномоченного представителя для содействия в его проведении, сообщает пресс-служба реготделения общественной организации «Альянс защитников животных». Митинг пройдет 15 марта напротив Национальной библиотеки Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Альянс защитников животных, «ВКонтакте» Фото: Альянс защитников животных, «ВКонтакте»

Законопроект о «защите людей от нападения бездомных животных» внесли в Госдуму 28 февраля, пишет “Ъ”. Проект наделяет регионы полномочиями самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. В случае если животное находится в приюте дольше установленного срока, его предлагается умерщвлять гуманным способом, следует из проекта.

«Практика показывает, что действующая в настоящее время система мер по обращению с бездомными животными, предполагающая возвращение животного в среду его обитания, не позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности населения»,— указано в пояснительной записке к законопроекту.

«Альянс защитников животных» протестует против законопроекта и предлагает комплексный подход к решению проблемы, включая обязательную регистрацию животных, «формирование ответственного собственника» и строгий контроль за разведением собак, в том числе серыми заводчиками.

Напомним, весной 2024 года в Удмуртии приняли законопроект, позволяющий проводить эвтаназию бездомных животных с признаками «немотивированной агрессии» или при наличии у них опасных заболеваний. Для стерилизованных и неагрессивных животных срок поиска хозяев установлен 10 сутками, после чего их возвращают в среду обитания.