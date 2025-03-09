Охотники на инкассаторов

Редакция «Коммерсантъ-Урал» продолжает серию материалов «Дела прошлых лет», где рассказывает о преступлениях, которые расследовались на Урале в 1990-е, 2000-е годы и позднее. По версии следствия, в Свердловской и Тюменской областях в период с 1995 года по 2003 год действовала банда, лидерами которой были Фарид Давлятчин и Николай Некрасов (Аль Капоне). Бандиты были причастны к 12 убийствам. Они совершили несколько нападений на инкассаторов, используя милицейскую форму. В 2006 году суд приговорил их к срокам от семи лет колонии до пожизненного заключения.



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По версии следствия, в период с 1995 по 2003 год на территории Тюменской и Свердловской областей орудовала банда под руководством Фарида Давлятчина и Николая Некрасова (Аль Капоне). В банду входили: Игорь Рябков, Андрей Арушунян, Сергей Пуртов, Максим Некрасов, Игорь Ошмаров, Григорий Кириченко, Алексей Степанов, Виктор Гук. Среди них был милиционер Сергей Фоминцев.

На вооружении они имели большое количество огнестрельного оружия: автоматы АК, пистолеты-пулеметы УЗИ, пистолеты ТТ, ПМ, пистолет «Марголина», револьверы «Наган», пистолет 6П9, гранатомет РПГ-18, гранаты Ф-1, РГН и РГО, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Использовали электронные средства связи, рации, сотовые телефоны, средства конспирации (шапки-маски, перчатки, камуфляжные костюмы).

Основной костяк банды состоял из жителей Тюменской области. Члены группировки называли себя коллективом. Между ними были распределены преступные роли: кто-то осуществлял наблюдение, кто-то отвечал за связь, кто-то — за сбыт, кто-то — за общак. Основной деятельностью банды были разбойные нападения.

Как установили следователи, свое первое преступление банда совершила в декабре 1995 года. Участники группировки перекрасили автомобиль марки ВАЗ-2106 под милицейский, переоделись в форму правоохранителей и остановили машину сотрудников фирмы «Мебико», которые перевозили 340 млн неденоминированных руб. Они расстреляли перевозчиков и похитили деньги. Один из инкассаторов выжил.

В январе 2003 года участники банды запланировали второе вооруженное разбойное нападение. На этот раз их жертвами стали инкассаторы, которые перевозили месячную денежную выручку Тюменского мебельного завода в аэропорт Рощино.

Для совершения преступления бандиты угнали два автомобиля ВАЗ-21099 и ВАЗ-21213, организовав засаду на третьем километре Велижанского тракта. Машины без государственных номеров привлекли внимание патруля ГИБДД, который решил проверить документы у подозрительных личностей. Преступники открыли огонь из автомата УЗИ и убили 25-летнего сотрудника ДПС Алексея Обогрелова.

Преступление вызвало большой резонанс в Тюменской области.

Алексей Обогрелов был одним из лучших милиционеров дорожно-постовой службы и недавно вернулся из Чечни, где был награжден медалью «За отвагу». На расследование убийства были брошены лучшие силы ГУВД и УФСБ области, которым удалось выйти на след преступников.

Свердловские оперативники взяли банду в разработку в 2002 году, когда преступники совершили разбойное нападение на промышленную базу на ул. Кондратьева, украв две фуры сигарет. Для бандитов это был удобный товар — его трудно отследить и легко сбыть. Сразу после разбоя они остановились в квартире у подруги Фарида Давлятчина. Утром в квартиру позвонили. Мужчина представился сотрудником УБОП (потом оказалось, что это бывший сотрудник органов, после увольнения оставивший себе документы).

Он предложил Николаю Некрасову выйти на разговор. Они сели в машину. Пока псевдосотрудник УБОП объяснял Некрасову, что тот должен кому-то денег, тот решил, что его пытаются задержать и открыл стрельбу из ТТ. Он убил водителя автомобиля, а псевдосотрудник УБОП сбежал. Позже выяснилось, он работал коллектором и в этот день отрабатывал должника «Хоум Кредит Банка», который должен был проживать в квартире, где ночевали бандиты. Преступники скрылись из Екатеринбурга, но Николай Некрасов случайно оставил на квартире свой паспорт. Задержание членов группировки свердловчане осуществили совместно с тюменскими коллегами.

В ходе следствия было установлено, что банда совершила в период 1995–2003 годы 12 убийств и не менее 16 разбойных нападений. В 2006 году все участники банды были приговорены к длительным срокам отбывания наказания. Фарид Давлятчин — к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Андрей Арушанян — к 16 годам колонии, Гуку — к 9 годам, Кириченко — к 18 годам, Николай Некрасов — к 24,2, Ошмаров — к 25, Пуртов — к 19, Степанов — к 17, Рябков — к пожизненному лишению свободы в ИК строгого режима, Максим Некрасов — к 7 годам в колонии общего режима. Олег Рудник, Артем Усманов и Сергей Фоминцев скрылись от следствия. Рудника поймали в 2006 году и приговорили к 15 годам колонии.

«Несмотря на то, что в ходе следствия я нашел подход к Николаю Некрасову и общий язык с ним, он до последнего не успокаивался и хотел меня убить. Как оказалось, он все время находился в состоянии сжатой пружины, все время искал повод, где бы меня продавить. А я этого не замечал, чуть ли не в одиночку его возил из конторы до изолятора на машине. Но как-то мне позвонили из ИВС и сказали, что он постоянно что-то точит у себя в камере. Ему устроили обыск, нашли заточку. Тогда он дал показания, что при очередной перевозке хотел меня убить и осуществить побег», — рассказал работавший над делом следователь Александр Симоненко для книги «Ловцы банд. Место встречи...», изданной «Ъ-Урал».

Ранее «Ъ-Урал» в рамках спецпроекта «Дела прошлых лет» рассказывал, как в 2007 году произошел бунт в Кировградской колонии для малолетних преступников

Мария Шараева