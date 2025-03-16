В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали женщина и ребенок
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Губкинский округ региона подвергся атаке беспилотника. Ранения получили женщина и семилетний ребенок.
«Бригада скорой доставила женщину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями в Губкинскую ЦРБ. В Старооскольскую окружную детскую больницу доставляют 7-летнего мальчика с осколочными ранениями рук и ног»,— написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Как уточнил губернатор, беспилотник ударил по частному дому. Произошло возгорание.
Ранее в Белгородской области объявляли ракетную опасность. Угроза атаки БПЛА объявлена в Воронежской области.
Фотогалерея
События СВО за март 2025 года
1 / 15