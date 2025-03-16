Пожар на нефтебазе в Туапсе локализовали

Пожар на нефтекомплексе в Туапсе локализован на площади 1,25 тыс. кв. м, сообщил оперштаб Краснодарского края. Возгорание началось около двух суток назад после атаки БПЛА.

«Тушение возгорания продолжается. Задействованы 188 человек и 55 единиц техники»,— уточнил оперштаб в Telegram-канале.

Пожар на нефтебазе в Туапсе начался в ночь на 14 марта после атаки БПЛА на Краснодарский край. Загорелся один из резервуаров с бензином емкостью 20 тыс. т. Как сообщал Роспотребнадзор, в воздухе в городе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации угарного газа.