Предприятие в Невинномысске задолжало сотрудникам 20 млн рублей зарплаты
На предприятии по производству сельхозтехники в Невинномысске работникам не выплатили зарплату на сумму свыше 19,1 млн руб. Более двух месяцев без денег остаются 158 сотрудников, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда Ставропольского края.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В инспекции заявил, что ситуация с задержкой выплат требует немедленного реагирования. В настоящее время проводятся необходимые проверки для выяснения причин и принятия мер по урегулированию проблемы.
Трудовая инспекция совместно с прокуратурой проведет контрольно-надзорные мероприятия.