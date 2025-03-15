Предприятие в Невинномысске задолжало сотрудникам 20 млн рублей зарплаты

На предприятии по производству сельхозтехники в Невинномысске работникам не выплатили зарплату на сумму свыше 19,1 млн руб. Более двух месяцев без денег остаются 158 сотрудников, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В инспекции заявил, что ситуация с задержкой выплат требует немедленного реагирования. В настоящее время проводятся необходимые проверки для выяснения причин и принятия мер по урегулированию проблемы.

Трудовая инспекция совместно с прокуратурой проведет контрольно-надзорные мероприятия.

Николай Аксенов