Из Суджанского района эвакуировали 301 человека

МЧС России сообщило об эвакуации 301 человека из освобожденного российскими войсками Суджанского района в Курской области. Все действия проводятся в рамках режима контртеррористической операции, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Эвакуированных оперативно доставляют в пункты временного размещения. Тех, кто нуждается в медицинской помощи, переводят в лечебные учреждения. Пострадавшим оказывается психологическая помощь. Гражданам предоставляются вода и еда, они могут связаться с родственниками.

Сегодня, 15 марта, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в результате возвращения граждан из освобожденных районов Курской области были найдены 378 человек, которые ранее считались пропавшими без вести. Российская армия продолжает боевые действия в Курской области и освобождает населенные пункты, которые ранее были оккупированы ВСУ. 13 марта Минобороны России объявило об освобождении города Суджа.

Об эвакуации жителей Суджи — в материале «Ъ» «Мы старались не попадаться им на глаза».