На Подмосковье обрушился снегопад

На юге Московской области выпал снег. В сети появляются кадры заснеженных улиц Каширы, Ступино, Коломны, Серебряных Прудов и Пущино. Из-за метели затруднена видимость на трассах. МЧС предупредило о неблагоприятных погодных условиях.

«15 марта на юго-востоке Московской области ожидаются налипание мокрого снега, гололед, сильная гололедица»,— рассказали в МЧС по Московской области. Такая погода, предупредили в ведомстве, сохранится до 21:00 мск. МЧС призывает жителей Подмосковья быть предельно внимательными.

Минувшей ночью в столичном регионе температура опускалась до отрицательных значений, сообщал метеоролог Михаил Леус. В Москве, по данным метеостанции ВДНХ, минимум составил –0,2 градуса по Цельсию, а в Московской области холоднее всего было в Клину и Шаховской. Температура в населенных пунктах, расположенных на северо-западе Подмосковья, опускалась до –3. Сейчас в столице +3 градуса, следует из данных центра «Фобос».