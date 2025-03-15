В ФРГ медбрата обвинили в девяти убийствах

Сотруднику больницы города Вюрзелен на западе Германии предъявлено обвинение в убийстве 9 пациентов и покушении на убийство еще 34 человек. Как сообщает Spiegel, 44-летний медработник был арестован в июле прошлого года, после того как руководство больницы обратилось в полицию.

Медбрат работал в отделении паллиативной помощи, где тяжелобольным или пациентам с неизлечимыми болезнями облегчали симптомы. По версии следствия, злоумышленник намеренно вводил пациентам слишком большие дозы препаратов, чтобы обеспечить себе «спокойную смену». Среди жертв медработника есть пациенты, которые готовились к выписке.

Впервые о деле в отношении медбрата прокуратура сообщала в феврале. Тогда сообщалось, что бывшим сотрудником больницы были убиты 5 человек, еще 25 пациентов столкнулись с тяжелыми осложнениями. Тела некоторых предполагаемых жертв обвиняемого были вскрыты для проверки.