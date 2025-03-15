«Черное зеркало» затягивает обратно
В чем особенность седьмого сезона фантастического сериала Чарли Брукера
Netflix представил дебютный трейлер новых серий «Черного зеркала». Релиз седьмого сезона запланирован на 10 апреля, все шесть серий выйдут одновременно. Одной из них станет сиквел истории USS Callister — сюжета в духе «Стартрека» из четвертого сезона сериала. Это первый раз в научно-фантастической антологии Чарли Брукера, когда авторы проекта возвращаются к персонажам, которые уже появлялись в шоу. Кроме отсылки к старым эпизодам, почти трехминутный тизер намекает на то, что в новом сезоне будут затронуты темы видеоигр и искусственного интеллекта. А сам ролик начинается со слов «Добро пожаловать обратно».
Фото: Channel 4 Television Corporation
В актерском составе фигурирует и британец Уилл Поултер. Он появлялся в экспериментальном эпизоде 2018 года «Брандашмыг». Его особенность заключалась в том, что зрители могли сами решать как будет дальше развиваться сюжет и даже выбрать концовку. Профильные журналисты предполагают, что в новом сезоне можно будет увидеть продолжение эпизода. Тренд на сиквелы и кризис новых сюжетов продолжается, говорит кинокритик, колумнист «Московских новостей» Даниил Ротштейн: «Тот факт, что впервые в истории "Черного зеркала" у нас есть прямой сиквел к знаковому эпизоду из четвертого сезона USS Callister, можно трактовать как указание на наличие кризиса идеи.
Нервный поиск в стриминге надежных методов обеспечить высокую отдачу на инвестиции, очень много убыточных проектов и тех, которые быстро закрываются. Иронично, что у самого Netflix маячит на горизонте колоссальный финансовый провал в виде фильма "Электрическое государство" с Милли Бобби Браун. И вот даже "Черное зеркало" существует уже достаточно долго, чтобы начинать ностальгировать по самому себе. Показательно, но и достаточно печально, потому что это был достаточно инновационный сериал.
Но для Netflix это будет еще один успешный релиз, как минимум ряд актеров, задействованных в оригинальном эпизоде и в сиквеле, нарастили вес за последние годы, Кристин Милиоти в частности. Нет оснований полагать, что отзывы будут плохими, но есть фактор, который связан с тем, что многие сюжеты из ранних сезонов "Черного зеркала", более успешных, сегодня становятся резонанснее, чем на момент написания. И это, конечно, может задним числом еще сильнее укреплять репутацию сериала. Но вот эта сама острота и способность все-таки не просто критиковать современное общество, но рисовать такие жуткие, но при этом кажущиеся правдоподобными картины будущего, есть ощущение, что это сериал и утратил в силу своего долгого существования».
Как анонсировал создатель сериала Чарли Брукер, две из шести серий будут «по сути полнометражными», включая продолжение истории USS Callister. Безопасные с коммерческой точки решения могут не оправдать некоторых пессимистичных ожиданий, считает кинообозреватель Иван Трифонов: «Я жду цитирования технологической антиутопии и интересной актерской игры, особенно потому, что в новом сезоне достаточно хороший актерский состав. По поводу сиквелов, это можно рассматривать как эволюцию, потому что Брукер сам пару раз намекал, что хочет пересматривать собственные правила, достаточно сложно действовать постоянно в одном и том же формате, когда у тебя уже идет седьмой сезон. Я на самом деле ничего плохого в этом не вижу. Уже были раньше раскиданы намеки, что все происходит в одной вселенной.
Изначально на Channel 4 сериал был достаточно таким камерным, с ограниченными ресурсами, с определенной эстетикой, истории часто, на наш взгляд, были минималистичными, в одной локации. Netflix, с одной стороны, дал явно больше финансовой свободы, шоу стало более зрительским и менее нишевым. Для меня это скорее минус. Сейчас, с другой стороны, появилось больше экспериментов с жанрами, с хронометражем, ориентация на глобальную аудиторию, а не только на британскую. И мне очень интересно, каким будет новый сезон».
Сериал «Черное зеркало» получал телепремию BAFTA и несколько раз «Эмми». Проект попадал и в число самых просматриваемых в мире. В 2023-м Netflix сообщил, что за неделю зрители по всему миру потратили на шестой сезон около 60 млн часов, и его эпизоды вышли в топ-стриминга.
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