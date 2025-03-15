Полиция задержала подозреваемого в попытке поджога музея «Долг» под Смоленском

УМВД России по Смоленской области сообщило о задержании подозреваемого в попытке поджога музея патриотического центра «Долг» в городе Вязьма. Им оказался подросток 2009 года рождения. За совершение преступления ему обещали заплатить. По факту возбудили дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК).

«Подросток пояснил, что в мессенджере получил предложение от неизвестного лица о подработке и согласился выполнить задание, за которое ему обещали денежное вознаграждение в размере 320 тыс. рублей»,— говорится в сообщении в социальной сети «Вконтакте». Юноша уточнил, что обещанных денег не получил.

Инцидент произошел в четверг, 13 марта. Как утверждает Telegram-канал Shot, подросток проник на территорию центра и бросил в окно здания бутылку с зажигательной смесью. Значительных повреждений не было, однако внутри здания оплавилась пластиковая труба, а также окно и подоконник.