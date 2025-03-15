В центре Тбилиси застрелили брата авторитетного бизнесмена Мераба Сухумского

Брат авторитетного бизнесмена Мераба Сухумского (Джангвеладзе) и друг лидера Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева Леван Джангвеладзе застрелен на улице Чавчавадзе в Тбилиси (Грузия), передает телеканал Mtavari. Инцидент произошел накануне вечером. По данным Telegram-канала Shot, в Джангвеладзе выпустили девять пуль из машины, пока тот шел по улице.

Уточняется, что стрелявший еще не задержан. МВД Грузии ведет расследование произошедшего. Известно, что Леван Джангвеладзе приезжал в Тбилиси на похороны знакомого и передвигался по городу вместе с охраной. По одной из версий, убийство Джангвеладзе может быть следствием его конфликта с другим криминальным авторитетом Шакро Молодым (настоящее имя — Захарий Калашов).

Леван Джангвеладзе, как утверждается, был ближайшим соратником Мераба Сухумского, управлял его легальным бизнесом. Имя Джангвеладзе связывали с убийством советских криминальных лидеров Япончика (Вячеслав Иваньков) и Деда Хасана (Аслан Усоян) в 2009 и 2013 годах.