При ударе ВСУ по зданию музея в Судже один человек погиб и двое получили ранения

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по зданию краеведческого музея в Судже. Удар пришелся по дому Чупилова — памятнику архитектуры конца XIX века. Здание было полностью разрушено, сообщил врио губернатора в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, погиб один человек — сотрудница культурного центра. Она оставалась в городе на время его оккупации украинскими войсками и пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние. По меньшей мере два человека ранены, их доставили в медучреждение. Врио губернатора выразил соболезнования родным и пострадавшим.

По факту атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме и повреждении объекта культурного наследия (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 243 УК РФ), заявили в пресс-службе СКР.

Вчера Минобороны России объявило об освобождении Суджи. С 12 марта из Суджанского района Курской области эвакуировали 241 мирного жителя. Граждане находятся в пунктах временного размещения, где им помогают оформлять документы и искать родных и близких.

Об эвакуации граждан из освобожденной Суджи читайте в материале «Ъ» «Мы старались не попадаться им на глаза».