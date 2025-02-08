Сотрудничество прервалось на скандальной ноте

Гоша Рубчинский больше не работает на Канье Уэста. Российский дизайнер заявил об уходе из бренда Yeezy, подчеркнув в своих соцсетях, что этот уникальный опыт «навсегда останется в его сердце». При этом американский рэпер 7 февраля сделал ряд неоднозначных заявлений, за один час разместив в соцсети Х более 20 постов. Среди прочего, он признался в любви Адольфу Гитлеру, назвал себя нацистом и намекнул, что Рубчинский был уволен и заблокирован из-за критики наряда жены Канье Бьянки Цензори. Модель появилась на красной дорожке Grammy в полностью прозрачном платье. Позже большинство комментариев были удалены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Скорее всего, Гоша Рубчинский начал готовиться к новым проектам задолго до скандальной истории, считает стилист и телеведущая Лина Дембикова: «Логично, что их коллаборация должна была рано или поздно подойти к завершению. Сейчас мы на модном рынке наблюдаем очень много перестановок и некое видоизменение. Сотрудничество не могло быть бесконечным. У Гоши все-таки довольно сильное имя, сильный личный бренд, и ему рано или поздно, наверное, стоило задуматься о возрождении, обновлении, некоем новом дыхании для своего собственного проекта. Я знаю, что у него в команде есть новые люди, и, наверное, он их собирал и подбирал как раз для того, чтобы его перезапустить. А уделять время нескольким проектам все равно иногда довольно сложно. Сам по себе Ye в целом очень скандальный персонаж, который выбирает рискованные пиар-шаги для своего продвижения.

Так что одной из причин ухода Гоши могло стать то, что ему хочется развивать свой бренд и при этом не находиться где-то в шаткой позиции».

После того, как стало известно о прекращении сотрудничества, Канье Уэст оскорбил Гошу Рубчинского русским матом в своем аккаунте. Стилист ответил: «Дед совсем уже выжил из ума». Хотя у них мог просто истечь контракт, говорит автор проекта о fashion-пиаре «Виссарион вещает» Анна Дубровина. Впрочем, по ее словам, сейчас многие партнеры Канье Уэста могут предпочесть показательно уйти от него: «Такие комментарии ставят его практически в положение, мне кажется, нерукопожатного человека, дизайнера. По крайней мере, до этого он сам неоднократно говорил, что у него биполярное расстройство. Сейчас он вроде диагноз скорректировал, и это уже какое-то расстройство аутистического спектра. В современном мире такие высказывания сложно игнорировать компаниям, которые следят за своим имиджем.

Что касается Гоши Рубчинского, давайте не забывать, что о коллаборации с Yeezy и о том, что станет теперь креативным директором бренда, он заявил в декабре 2023 года. Сейчас написал, что, соответственно, декабрьский дроп 2024-го стал их последним. По хронологии вполне можно предположить, что, условно, контракт подписывался на год и не был продлен.

Честно говоря, глобально для российского дизайнера, наверное, это правильное решение, учитывая инциденты с Канье.

У Гоши, в принципе, очень классная история. У него уже был суперпартнер, владелец бренда Comme des Garons Эдриан Йоффе. Это стало одним из немногих кейсов, когда российского дизайнера поддерживает международный бренд. Следующим шагом уже стало сотрудничество в качестве креативного директора с Yeezy. По крайней мере, находить какие-то партнерства, перспективные для себя и для своего бренда, Гоша точно умеет».

Ранее бренд Канье Уэста сотрудничал с Adidas. Однако в октябре 2022-го компания решила разорвать контракт с рэпером после его антисемитских высказываний. После выпуска первой коллекции с Гошей Рубчинским весной 2024-го Уэст публично восхитился творчеством своего нового главного дизайнера, заявив, что одежда последнего, «как сбывшаяся мечта». Дропы бренда Yeezy совместно с российским стилистом были как минимум заметными, отметила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс: «Было выпущено две коллекции. Одна — "Черные псы" с принтами на русском языке. Любая вещь, от носков до тяжелых объемных худи, продавалась по $20. И в этом году тоже вышла коллекция — отсылка на фильм Жана Люка Годара "На последнем дыхании" и дань уважения газете The New York Herald Tribune. Но самое главное, что опять там есть принт кириллицей.

Для года обе капсулы были очень заметными, а продажи вполне успешными. Пиар для Рубчинского, как и сам факт этого сотрудничества, сам по себе замечательный. У него могут быть сторонники, могут быть противники, но скандалы в модной индустрии никогда не были препятствием. Мы не знаем, что там произошло, но однозначно это не самое легкое сотрудничество, будь это личное отношение типа того, что происходит с бедной Бьянкой, или деловые вопросы. Долго, видимо, выдержать это невозможно. Год — это хороший срок для партнерства».

Летом 2024 года в Telegram-каналах появилась видеозапись, на которой Канье Уэст идет по подземному переходу у Охотного ряда в Москве. Позже в команде бренда «Гоша Рубчинский» сообщили, что рэпер приехал в Россию с частным визитом на день рождения российского дизайнера. Накануне Канье Уэст написал в соцсетях, что благодарен тому за сотрудничество и считает его своим другом, а также предложил «снова оттянуться в России» летом.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина, Александра Абанькова