Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сотрудничество прервалось на скандальной ноте

Почему дизайнер Гоша Рубчинский ушел с поста креативного директора бренда Yeezy

Гоша Рубчинский больше не работает на Канье Уэста. Российский дизайнер заявил об уходе из бренда Yeezy, подчеркнув в своих соцсетях, что этот уникальный опыт «навсегда останется в его сердце». При этом американский рэпер 7 февраля сделал ряд неоднозначных заявлений, за один час разместив в соцсети Х более 20 постов. Среди прочего, он признался в любви Адольфу Гитлеру, назвал себя нацистом и намекнул, что Рубчинский был уволен и заблокирован из-за критики наряда жены Канье Бьянки Цензори. Модель появилась на красной дорожке Grammy в полностью прозрачном платье. Позже большинство комментариев были удалены.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Скорее всего, Гоша Рубчинский начал готовиться к новым проектам задолго до скандальной истории, считает стилист и телеведущая Лина Дембикова: «Логично, что их коллаборация должна была рано или поздно подойти к завершению. Сейчас мы на модном рынке наблюдаем очень много перестановок и некое видоизменение. Сотрудничество не могло быть бесконечным. У Гоши все-таки довольно сильное имя, сильный личный бренд, и ему рано или поздно, наверное, стоило задуматься о возрождении, обновлении, некоем новом дыхании для своего собственного проекта. Я знаю, что у него в команде есть новые люди, и, наверное, он их собирал и подбирал как раз для того, чтобы его перезапустить. А уделять время нескольким проектам все равно иногда довольно сложно. Сам по себе Ye в целом очень скандальный персонаж, который выбирает рискованные пиар-шаги для своего продвижения.

Так что одной из причин ухода Гоши могло стать то, что ему хочется развивать свой бренд и при этом не находиться где-то в шаткой позиции».

После того, как стало известно о прекращении сотрудничества, Канье Уэст оскорбил Гошу Рубчинского русским матом в своем аккаунте. Стилист ответил: «Дед совсем уже выжил из ума». Хотя у них мог просто истечь контракт, говорит автор проекта о fashion-пиаре «Виссарион вещает» Анна Дубровина. Впрочем, по ее словам, сейчас многие партнеры Канье Уэста могут предпочесть показательно уйти от него: «Такие комментарии ставят его практически в положение, мне кажется, нерукопожатного человека, дизайнера. По крайней мере, до этого он сам неоднократно говорил, что у него биполярное расстройство. Сейчас он вроде диагноз скорректировал, и это уже какое-то расстройство аутистического спектра. В современном мире такие высказывания сложно игнорировать компаниям, которые следят за своим имиджем.

Чем известен Гоша Рубчинский

Что касается Гоши Рубчинского, давайте не забывать, что о коллаборации с Yeezy и о том, что станет теперь креативным директором бренда, он заявил в декабре 2023 года. Сейчас написал, что, соответственно, декабрьский дроп 2024-го стал их последним. По хронологии вполне можно предположить, что, условно, контракт подписывался на год и не был продлен.

Честно говоря, глобально для российского дизайнера, наверное, это правильное решение, учитывая инциденты с Канье.

У Гоши, в принципе, очень классная история. У него уже был суперпартнер, владелец бренда Comme des Garons Эдриан Йоффе. Это стало одним из немногих кейсов, когда российского дизайнера поддерживает международный бренд. Следующим шагом уже стало сотрудничество в качестве креативного директора с Yeezy. По крайней мере, находить какие-то партнерства, перспективные для себя и для своего бренда, Гоша точно умеет».

Ранее бренд Канье Уэста сотрудничал с Adidas. Однако в октябре 2022-го компания решила разорвать контракт с рэпером после его антисемитских высказываний. После выпуска первой коллекции с Гошей Рубчинским весной 2024-го Уэст публично восхитился творчеством своего нового главного дизайнера, заявив, что одежда последнего, «как сбывшаяся мечта». Дропы бренда Yeezy совместно с российским стилистом были как минимум заметными, отметила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс: «Было выпущено две коллекции. Одна — "Черные псы" с принтами на русском языке. Любая вещь, от носков до тяжелых объемных худи, продавалась по $20. И в этом году тоже вышла коллекция — отсылка на фильм Жана Люка Годара "На последнем дыхании" и дань уважения газете The New York Herald Tribune. Но самое главное, что опять там есть принт кириллицей.

Какой получилась коллекция "Черные псы"

Для года обе капсулы были очень заметными, а продажи вполне успешными. Пиар для Рубчинского, как и сам факт этого сотрудничества, сам по себе замечательный. У него могут быть сторонники, могут быть противники, но скандалы в модной индустрии никогда не были препятствием. Мы не знаем, что там произошло, но однозначно это не самое легкое сотрудничество, будь это личное отношение типа того, что происходит с бедной Бьянкой, или деловые вопросы. Долго, видимо, выдержать это невозможно. Год — это хороший срок для партнерства».

Летом 2024 года в Telegram-каналах появилась видеозапись, на которой Канье Уэст идет по подземному переходу у Охотного ряда в Москве. Позже в команде бренда «Гоша Рубчинский» сообщили, что рэпер приехал в Россию с частным визитом на день рождения российского дизайнера. Накануне Канье Уэст написал в соцсетях, что благодарен тому за сотрудничество и считает его своим другом, а также предложил «снова оттянуться в России» летом.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина, Александра Абанькова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...