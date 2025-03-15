В России задержали наркодилеров, которые легализовали больше 10 млрд рублей

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту легализации свыше 10 млрд руб., которые были заработаны в результате торговли синтетическими наркотиками. Преступники сбывали запрещенные вещества через интернет-магазин и промышляли на территории нескольких регионов России с сентября 2018 года по 30 апреля 2023 года.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий задержаны 7 предполагаемых руководителей и 34 участника преступного сообщества. Им инкриминировано совершение 53 преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ (организация преступного сообщества и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств.— "Ъ") УК РФ. Из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотических средств, а также более десяти тонн их прекурсоров»,— рассказала представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Фигуранты, заявляют в Росфинмониторинге, разработали схему, согласно которой легализовывались деньги: средства поступали на криптовалютные кошельки, затем перечислялись на «промежуточные» счета, обналичивались через «дроповые» карты и распределялись между соучастниками преступной группировки. Руководители и участники сообщества обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), сообщили в Росфинмониторинге.