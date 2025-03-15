На Дону после вмешательства прокуратуры инвалид-колясочник обрел жилье
Прокуратура Таганрога (в Ростовской области) проверила соблюдение жилищного законодательства по обращению пожилого мужчины-инвалида, который нуждался в жилье. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Проверка показала, что инвалид-колясочник был включен в список внеочередного предоставления жилого помещения по договору социального найма, однако жилую площадь он не получил.
Уточняется, что суд удовлетворил иск прокуратуры обязать городскую администрацию устранить нарушения. В настоящее время инвалиду предоставили благоустроенную квартиру.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на Дону прокуратура Боковского района вмешалась в ситуацию с нарушением правил благоустройства на местном кладбище в х. Белавине после жалобы местного жителя.