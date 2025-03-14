На Дону после вмешательства прокуратуры устранили аварийные деревья на кладбище

В Ростовской области прокуратура Боковского района вмешалась в ситуацию с нарушением правил благоустройства на местном кладбище в х. Белавине после жалобы жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Проверка показала, что уборка кустарниковой растительности на территории кладбища не проводилась, а деревья находились в аварийном состоянии и представляли угрозу жизни и здоровью человека. Однако чиновниками меры по устранению нарушений не принимались.

Правоохранительные органы вынесли представление. Кроме того, был инициирован вопрос о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности по статье 5.1 Областного закона «Об административных правонарушениях» за нарушение правил благоустройства территорий.

Уточняется, что в настоящее время нарушения на территории кладбища устранены.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что южный окружной военный суд вынес приговор двум гражданам Украины — Александру Саакяну и Алене Голтвенко. Их признали виновными в терроризме, шпионаже и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Снежана Стодольская