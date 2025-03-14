На пилораме в Заборье задержали трех мигрантов, решивших сделать фиктивную прописку

Полицейские задержали в помещениях пилорамы в поселке Заборье незаконно проживающих рабочих, прибывших в Россию из одного из государств Центральной Азии, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Было установлено, что 33-летний мигрант в январе 20225 года обратился к местной жительнице с просьбой за денежное вознаграждение в размере 4 тыс. рублей с человека зарегистрировать в ее квартире на Московской улице его и двух соотечественников.

Женщина согласилась, проживать иностранцы в указанной квартире не собирались, так как ночевали в помещениях пилорамы. В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

Ей избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. В отношении 33-летнего мигранта и его 43-летнего соотечественника, трудившего электриком, возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге задержали таксиста-мигранта по подозрению в приставании к пассажирке.

Андрей Маркелов