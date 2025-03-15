Пост принял

Начало Великого поста привело к более чем 30-процентному спросу в рознице на тематические товары и растительные продукты питания, а год к году их продажи могут прибавить до четверти. Интерес к «зеленой полке», помимо верующих, обеспечивают потребители, которые стремятся активнее пробовать новинки и вести здоровый образ жизни. На это указывают и участники ресторанного рынка, прогнозирующие год к году рост спроса на позиции постного меню на 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За первые десять дней Великого поста (3–12 марта) спрос на соответствующие товары (как постная еда, так и религиозная литература и продукция) вырос на треть по сравнению с предыдущей декадой, продажи продукции с пометкой «для Рамадана» увеличились в 2,2 раза, подсчитали в Wildberries. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов говорит, что продажи альтернатив молоку, продуктов и десертов на его основе с началом поста увеличиваются на 30% по сравнению с обычными днями, замороженных овощей, круп, орехов и сухофруктов — на 10–20%. Год к году спрос на товары постного ассортимента может вырасти до 25%, ждут в Fix Price.

Великий пост в 2025 году проходит в период с 3 марта по 19 апреля. Он частично совпадает с месяцем Рамадан, который продлится с 28 февраля по 29 марта. По данным ВЦИОМа, в 2024 году Великий пост планировали соблюдать 18% россиян. Показатель был максимальным с 2018 года.

В сети «Вкусвилл» говорят, что в первую неделю поста (3–9 марта) выручка по ключевым постным товарам выросла на 40% по сравнению с предыдущей. Основной вклад обеспечили кулинария, замороженная продукция, десерты и растительное мясо. В «Магните» говорят, что спрос растет преимущественно на источники растительного белка. На первой неделе ограничений продажи консервированной фасоли прибавили 31%, растительных аналогов молока — более 30%, свежих грибов — 25%, чечевицы — 21%, гороха — 7%. В сети Metro отмечают устойчивый рост покупающих позиции постного ассортимента.

Директор брендового дивизиона ГК «Эфко» Евгений Шулепов говорит, что торговые сети сейчас активно вкладываются в расширение «зеленой полки». Спрос ритейлеров на растительные аналоги мяса в пост, по его словам, увеличивается в пять раз, на вегамасло и постный майонез — в полтора, растительное молоко — на треть.

Станислав Богданов говорит, что в зависимости от формата магазина постный ассортимент может насчитывать от 80 до 1 тыс. позиций. В Metro отмечают, что халяльный ассортимент за год вырос на 12%. В «Ленте» сообщили, что расширено предложение постных пирогов.

Во «Вкусвилле» отмечают, что 30% потребителей выбирают постные позиции, соблюдая ограничения, а 12% отказываются от продукции животного происхождения. Все остальные стремятся попробовать новинки либо находят постные блюда менее калорийными и более полезными. Станислав Богданов говорит, что растительные и вегетарианские продукты ежедневно присутствуют более чем в половине чеков. Спрос на продукты с маркировкой «халяль» стабильно растет на 10–12% в год.

В «Крошке Картошке» прогнозируют, что в заведениях общепита спрос на постные блюда в марте—апреле вырастет на 20% год к году. В структуре натуральных продаж самой сети их доля может увеличиться за год с 18,2% до 25%. Директор по развитию «Ясно Рестораны» (бренды «Хочу Пури» и «Горячий цех») Ирина Измайлова говорит, что за первые полторы недели поста трафик заведений вырос на 3% год к году. На специальные блюда в них приходится 9% ассортимента. Операционный директор сети Ribambelle Елена Нарыжная в начале марта отмечает увеличение посещаемости на 15% год к году.

В TanukiFamily отмечают, что внедрение постного меню обычно не снижает, а расширяет аудиторию заведений: позиции привлекают вегетарианцев, которые приходят попробовать новинки. Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров, впрочем, считает, что смысла продавать специальные постные блюда в течение всего года нет: «Спрос недостаточный». В период ограничений их продажи показывают хорошие результаты, хотя основная часть гостей и продолжает заказывать обычные позиции.

Не все типы заведений отмечают приток посетителей. Директор по развитию франчайзинговой сети ресторанов «Якитория» Александр Муратов говорит, что трафик в пост может снижаться. «Это период самоограничений и отказа от любых увеселений, в том числе от удовольствия побаловать себя роллами»,— говорит он. В Gagawa отметили сокращение продаж на 0,6% год к году, частично связывая тренд с Рамаданом: базовое меню сети халяль-френдли.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова, Алина Мигачёва