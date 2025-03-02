Как организуют движение на время ремонта эстакады на ул. Карла Маркса в Ижевске

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков опубликовал план организации движения в районе пешеходной эстакады на ул. Карла Маркса, где на прошлой неделе начался капитальный ремонт. План включает перенос трамвайной остановки, установку пешеходного тоннеля и перекрытия проезда по участку.

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Сейчас перекрыта правая сторона ул. Карла Маркса в зоне ремонта и ограничено движение пешеходов по эстакаде. Спуск около дворца культуры «Металлург» закрыт, со стороны кинотеатра «России» — открыт до 10 марта.

К 4 марта трамвайную остановку перенесут на 50 м ближе к Свято-Михайловскому собору. Здесь организуют временный пешеходный переход. С 10 марта проход через эстакаду и спуски с нее полностью перекроют.

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В марте-ноябре будут по необходимости закрывать движение трамваев и автомобилей по улице в ночное время. Предупреждать об этом будут заранее. Водителям рекомендовали для объезда ул. Лихвинцева и пер. Широкий.

В июле закроют движение для всех видов транспорта на 11 дней. Точные даты перекрытия определят в июне. Трамваи не будут курсировать по улице, в районе эстакады заменят рельсовое полотно. Движение электротранспорта усилят по ул. Кирова и ул. Горького.

Напомним, на реконструкцию эстакады выделено 233 млн руб. из республиканского бюджета. заменить опорные части и лестничные сходы, уложить новую плитку, установить подъемники для маломобильных групп граждан. Ремонт планируют завершить осенью 2025 года.

Пешеходный мост, соединяющий Центральную площадь Ижевска и эспланаду, ведущую к пруду, построили в 1977 году. С тех пор объект ни разу не реставрировался.