Власти Ижевска ищут подрядчика на ремонт эспланады к набережной за 83 млн рублей

На капитальный ремонт эспланады от ул. Максима Горького до набережной Ижевска с благоустройством прилегающей территории выделят 83,3 млн руб. Соответствующий контракт появился на портале госзакупок 7 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова Фото: Мария Бакланова

По проекту контракта, первым этапом 2,7 млн руб. направят на подготовку проектной документации, до 21 июля, вторым этапом — 66,6 млн руб. потратят на работы. Их должны завершить до конца октября. Подрядчика определят до 27 марта. Оставшиеся средства — НДС.

Из дефектной ведомости следует, что на эспланаде среди прочего облицуют ступени и подступенники, установят гранитные и мраморные плиты, заменят брусчатку и бортовые камни, а также установят водоотводные лотки.

Напомним, с 28 февраля пешеходный мост на ул. Карла Маркса в Ижевске закрыли на ремонт. Для жителей организовали обходные пути. На капремонт эстакады на Центральной площади направили 168 млн руб.