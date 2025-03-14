Минфин частично расширит программу семейной ипотеки на вторичное жилье

Программа семейной ипотеки будет распространена на вторичное жилье в городах, где строится одновременно не более двух домов. Взять ипотеку под 6% на «вторичку» можно будет с 1 апреля 2025 года, сообщили в Минфине.

«Это важное решение, которое направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населенных пунктах, где практически не строится новое жилье. Таким образом мы продолжаем совершенствовать "Семейную ипотеку", делая эту меру поддержки адресной»,— сказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков (цитата по сайту Минфина). Семейная ипотека была расширена по поручению президента Владимира Путина.

Семейная ипотека распространяется на семьи, в которых растет хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Сумма кредита не превышает 12 млн руб. для жителей столичного региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для жителей остальных регионов сумма не превышает 6 млн руб. На семейную ипотеку приходится 75% выдач всех ипотечных льготных госкредитов.

Подробнее о программе — в материале «Ъ».