Лукашенко сообщил о тайных звонках Путину с Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «России 1» сообщил, что президенту России Владимиру Путину звонили «некоторые» с Украины и он говорил с ними. Господин Лукашенко не назвал имен, сказав, что это непубличная информация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Публично это пока Владимир Владимирович не обнародует, а я таких полномочий не имею — но он мне рассказывал. И я сделал (вывод): значит, хотите, значит, разговариваете — пока тайком, чтобы журналисты не узнали»,— сказал Александр Лукашенко.

В интервью господин Лукашенко сказал, что президент Украины Владимир Зеленский «был для него как сын, но поступил как гнида». По его мнению, господин Зеленский не сможет победить в выборах на Украине, если их проведут. Вечером сегодня, 14 марта, Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут неформальную встречу. По словам белорусского президента, среди прочего на ней будет обсуждаться тема перемирия на Украине.

Подробнее о позиции России по перемирию — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».