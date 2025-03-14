Айтишники оцифровали себе срок

В Москве суд вынес приговор по уголовному делу бывшего главы управления Росреестра Александра Бибикова и руководителей IT-компаний Антона Евгеньева и Сергея Кузнецова. Они были признаны виновными в хищении средств при цифровизации Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). При этом назначенные им сроки фигуранты уже отбыли, находясь под следствием и судом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигурантов уголовного дела Росреестра приговорили и отпустили

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фигурантов уголовного дела Росреестра приговорили и отпустили

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Басманный райсуд Москвы вынес приговор бывшему начальнику управления информационных технологий Росреестра Александру Бибикову, а также совладельцам и руководителям IT-компаний «Юнидата» и «Таскдата Рус» Антону Евгеньеву и Сергею Кузнецову.

Всем троим следствие инкриминировало мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенное в 2017 году.

Александр Бибиков, занимая должность начальника управления информационных технологий Росреестра, обеспечивал цифровизацию ведомства, в частности внедрение федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2020 годы)». По данным следствия, зная о выделении на данное направление деятельности значительных бюджетных средств, Александр Бибиков и ранее знакомые ему соучредители IT-компаний «Юнидата» и «Таскдата Рус» Сергей Кузнецов и Антон Евгеньев «организовали и реализовали многоэтапную и сложную схему хищения» с привлечением одной из ведущих российских компаний—разработчиков программного обеспечения «АМТ-Груп», «руководители которой не были осведомлены об истинных намерениях указанных выше лиц».

Фирма выиграла тендер на выполнение работ на создание подсистемы сопровождения кадастровой оценки (ПСКО) федеральной государственной информационной системы ЕГРН (в ней речь шла об упрощении удаленного доступа к данным) и разработку подсистемы обеспечения качества данных. «Таскдата Рус» взяла на себя роль субподрядчика. Следствие считает, что к установленным срокам работы по созданию подсистем выполнены не были, а Росреестру был причинен ущерб в размере 410 млн руб.

Фигуранты ни в ходе следствия, ни процесса свою вину не признавали. Защита настаивала на оправдании айтишников. Главным аргументом адвокатов стала экспертиза работоспособности подсистемы, которую выполнило ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России». В соответствии с ней, ПСКО соответствовала требованиям государственного контракта и технического задания к нему.

Басманный суд признал Александра Бибикова, Антона Евгеньева и Сергея Кузнецова виновными, приговорив их к трем годам и двум месяцам колонии общего режима.

Обвинение, отметим, требовало отправить их в колонии общего режима на сроки от восьми с половиной до семи лет. При этом суд отметил, что они уже отбыли назначенные сроки наказания, пока находились под следствием и судом. Заявленный по отношению к ним гражданский иск в размере 410 млн руб. был удовлетворен. До вступления приговора в силу фигуранты будут находиться под запретом определенных действий.

Адвокат Александра Бибикова Мария Зазирная сообщила, что защите еще предстоит изучить приговор, поскольку в суде огласили его лишь вводную и резолютивную части. Однако она отметила, что подсистема, о которой идет речь в деле, согласно показаниям свидетелей и заключению эксперта, в данный момент работает и находится в полной исправности.

Ефим Брянцев