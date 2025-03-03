Число убийств в Нижегородской области выросло на 21% в январе 2025 года

Количество убийств в январе 2025 года на территории Нижегородской области выросло на 21,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Согласно статистике регионального ГУ МВД, в первый месяц 2025 года совершено 23 убийства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общее количество преступлений против личности выросло на 7,6%, до 339. Среди них 26 фактов причинения тяжкого вреда здоровью (плюс 4%) и 50 — легкого (рост на 28,2%). Количество побоев выросло в 3,3 раза, до 14, а угроз убийством — на 34,1%, до 59.

При этом вдвое уменьшилось число изнасилований, таких преступлений зафиксировали четыре. Фактов причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 8,3% — 33.

Общий массив зарегистрированных преступлений в Нижегородской области уменьшился на 1,1%, до 2655. Однако на 7,9% выросло количество имущественных преступлений (до 1401). В том числе зафиксировано 622 мошенничества, их число выросло на 22,9%.

Преступлений террористического характера зафиксировали два против одного в январе 2024 года, преступлений экстремистской направленности — три, тогда как годом ранее их не было вовсе.

Посягательств, совершенных в составе организованных преступных групп (ОПГ), зафиксировали 135, их количество выросло в 2,7 раза. Большая часть преступлений в составе ОПГ была экономической направленности (82, рост в 10 раз). При этом на 92,3%, до трех, снизилось число деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков. К ответственности привлекли 18 участников организованных групп против 30 в январе 2024 года.

В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 400 преступлений, рост составил 27,4%. Изъято 1,42 кг наркотических средств (в январе 2024 года 53,4 кг). Факты организации или содержания притонов, как и в предыдущем году, не выявлены.

Как писал «Ъ-Приволжье», за 2024 год число убийств в Нижегородской области выросло на 39,5%.

Галина Шамберина