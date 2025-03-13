В Ростове граждан Украины осудили за поджоги машин с символикой Z и шпионаж

Южный окружной военный суд вынес приговор двум гражданам Украины — Александру Саакяну и Алене Голтвенко. Их признали виновными в терроризме, шпионаже и незаконном обороте взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, бывший военнослужащий ВСУ Александр Саакян после освобождения Мариуполя в мае 2022 года присоединился к террористическому сообществу. В январе 2023 года он привлек Алену Голтвенко, которая ранее работала дознавателем национальной полиции Украины.

Обвиняемые в составе террористического сообщества совершили три поджога автомобилей с символикой поддержки специальной военной операции.

Кроме того, Александр Саакян приобрел и хранил поддельный паспорт гражданина Украины, а с марта по июнь 2023 года собирал и передавал СБУ информацию о расположении средств ПВО России между селами Украинка и Малиновка Володарского района Донецкой Народной Республики.

Александру Саакяну назначено 22 года лишения свободы и штраф в размере 550 тыс. руб., Алене Голтвенко — 18 лет лишения свободы.

Снежана Стодольская