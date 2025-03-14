Экс-директор колледжа в Башкирии осужден за превышение полномочий

Бывший директор Белорецкого металлургического колледжа Галим Хубетдинов признан виновным в превышении должностных полномочий, повлекшем нарушение прав несовершеннолетних, совершенном из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «д, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Рассмотревший уголовное дело Белорецкий межрайонный суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы условно с запретом занимать должности в сфере образования, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях на два года.

Как было установлено судом, бывший руководитель колледжа нарушал порядок предоставления путевок на летний отдых детей-сирот, оплачиваемых из бюджета. Он направлял несовершеннолетних студентов колледжа в дом отдыха «Березки», которое не было внесено в реестр аккредитованных для детского отдыха организаций на семь дней вместо положенного 21, сообщила пресс-служба суда.

Подсудимый полностью признал вину в преступлении.

Наталья Балыкова