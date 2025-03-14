Высшая мера финского наказания

Как стало известно «Ъ», защита россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский), одного из командиров отряда «Русич», осужденного к пожизненному сроку в Финляндии, обжалует приговор, ссылаясь на ряд решений ЕСПЧ. В соответствии с ними власти Украины были признаны ответственными за массовые убийства русскоязычных граждан, которых и защищали бойцы добровольческого подразделения «Русич» в Донбассе в 2014–2015 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ян Петровский (в центре) на суде в Хельсинки, 5 декабря 2024 года

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters Ян Петровский (в центре) на суде в Хельсинки, 5 декабря 2024 года

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Судья в Окружном суде Хельсинки признал Воислава Тордена виновным в совершении четырех из пяти инкриминированных ему военных преступлений в Донбассе в 2014–2015 годах. В обвинении речь шла об обычных для участников боевых действий рейдах, засадах и прочем, однако в Финляндии, где войны не было с 1945 года, решили, что уничтожение военнослужащих ВСУ нарушает не только украинские, но и финские законы. Отягчающим обстоятельством при этом было признано негуманное отношение к пленным.

И хотя непосредственное участие в событиях самого Яна Петровского установлено не было, суд решил, что он должен отвечать за них как организатор — заместитель командира «Русича».

Приговор занял семьдесят страниц, из них двадцать посвящены не самому уголовному делу, а осуждению действий России на Украине. Оправдательная часть судебного решения — несколько строк. Данный эпизод, по сведениям защиты, касался нападения на колонну ВСУ. Оборудовав КПП на дороге, разведчики «Русича» повесили над ним украинский флаг, что притупило бдительность противника, который потом попал в засаду.

Российский адвокат Воислава Тордена Александр Почуев, ссылаясь на своего финского коллегу, заявил «Ъ», что приговор в ближайшее время будет обжалован. «В обвинении и судебном решении речь идет не о преступлениях против мирных граждан, а о боевых действиях, в ходе которых гибли участники обеих сторон конфликта»,— сообщил господин Почуев. Решение финского суда он назвал «проукраинским» и «чисто политическим», построенным не на фактах, установленных независимым следствием, а материалах, переданных Украиной, то есть заинтересованной стороной.

По данным «Ъ», обжалуя приговор, защита россиянина собирается апеллировать и к решениям Европейского суда по правам человека.

В ряде постановлений, последнее было вынесено 13 марта этого года, сообщается о том, что власти Украины нарушали право на жизнь русскоязычного населения, в том числе в мае 2014 года в Одессе, где жертвами националистов стали более сорока противников Майдана. «Русич», не относящийся к регулярным вооруженным силам РФ, а также ДНР и ЛНР, состоял из добровольцев, которые как раз и защищали от геноцида жителей Донбасса, отметил собеседник «Ъ».

Кроме того, по его словам, не исключено, что приговоренный к высшей мере наказания по финским законам Воислав Торден может стать участником очередных обменов заключенными.

Воислава Тордена задержали в Финляндии в июле 2023 года, обвинив в нарушении миграционного законодательства. За это его должны были депортировать в Россию, но взяли под стражу. В тюрьме россиянина, по данным защиты, незаконно содержали, пока в Финляндию не поступил запрос Генпрокуратуры Украины о его выдаче по обвинению в совершении целого ряда преступлений. Украине было отказано, поскольку, как решили власти Финляндии, в этой стране не соблюдаются права человека. Суд над Воиславом Торденом стартовал в декабре прошлого года. Слушания проходили под усиленной охраной, при этом сам фигурант в зале заседаний находился не в клетке, а рядом со своими адвокатами. Решения апелляционной инстанции он будет дожидаться под стражей в сотне километров от столицы Финляндии.

Николай Сергеев