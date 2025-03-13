ЕСПЧ признал власти Украины виновными в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал украинские власти виновными в нарушении статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд постановил, что власти не приняли мер по предотвращению насилия и спасению жизней людей во время событий в Одессе 2 мая 2014 года, а также не инициировали и не провели эффективного расследования тех событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТАСС / ИТАР-ТАСС / Думская.net / Максим Войтенко Фото: ТАСС / ИТАР-ТАСС / Думская.net / Максим Войтенко

«Суд приходит к выводу, что государство-ответчик не инициировало и не провело эффективное расследование трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которых погибли ближайшие родственники двадцати пяти заявителей и подверглись опасности жизни трех заявителей. Таким образом, Суд отклоняет предварительное возражение Правительства, которое оно ранее присоединило к существу этой жалобы (см. пункт 305 выше), и устанавливает нарушение процессуального аспекта статьи 2 Конвенции»,— указано в заключении одного из дел по беспорядкам в Одессе.

2 мая 2014 года в Одессе произошли масштабные столкновения между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами. Беспорядки закончились большим пожаром в Доме профсоюзов. В результате тех событий погибли 48 человек, более 200 пострадали.

Подробности — в материале «Ъ» «Что нужно знать о трагедии в Одессе».