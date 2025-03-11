В Петербурге задержали таксиста-мигранта по подозрению в приставании к пассажирке

Сотрудники уголовного розыска задержали водителя такси родом из Центральной Азии, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении пассажирки. Об этом сообщили 11 марта в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 10 марта в полицию Приморского района обратилась девушка, заявившая, что во время поездки таксист пытался к ней приставать. По словам потерпевшей, это произошло возле дома 15 корпус 2 по Туристской улице.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, которым оказался 22-летний мигрант. В отношении него составили протокол за нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания проживания в РФ (18.8 КоАП РФ), а также передали материалы по факту совершения противоправных действий в отношении пассажирки в следственные органы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полицейские задержали 36-летнего мигранта, который подозревается в налете на магазин «Пятерочка».

Артемий Чулков