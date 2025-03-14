Рютте: вступление Украины в НАТО больше не рассматривается

Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается. Об этом заявил генеральный секретарь Cевероатлантического альянса Марк Рютте в интервью Bloomberg TV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Марк Рютте

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Господин Рютте ответил согласием на вопрос о том, действительно ли президент США Дональд Трамп снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО.

Президент России Владимир Путин говорил, что отказ Киева от стремления вступить в НАТО — одно из условий для мирного урегулирования конфликта на Украине. Украинская сторона ранее отказывалась от любых альтернативных гарантий безопасности помимо вступления в НАТО.

Подробнее о попытках Украины вступить в Североатлантический альянс — в материале «Ъ» «Язык от Киева уведет».