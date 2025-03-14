Рютте: вступление Украины в НАТО больше не рассматривается
Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается. Об этом заявил генеральный секретарь Cевероатлантического альянса Марк Рютте в интервью Bloomberg TV.
Марк Рютте
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Господин Рютте ответил согласием на вопрос о том, действительно ли президент США Дональд Трамп снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО.
Президент России Владимир Путин говорил, что отказ Киева от стремления вступить в НАТО — одно из условий для мирного урегулирования конфликта на Украине. Украинская сторона ранее отказывалась от любых альтернативных гарантий безопасности помимо вступления в НАТО.
Подробнее о попытках Украины вступить в Североатлантический альянс — в материале «Ъ» «Язык от Киева уведет».