Новак: переговоров о поставках нефти и газа через Германию пока нет

На данный момент Москва не ведет с Берлином переговоров касательно возобновления поставок нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. Он также заявил, что не ожидает быстрого решения вопроса в возобновлении поставок газа в Европу по трубопроводу «Северный поток», расположенному на дне Балтийского моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«На данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня»,— сказал Reuters господин Новак.

В начале марта Германия заявила, что не планирует возобновлять экспорт газа из России или восстанавливать работу российского газопровода. Берлин также отрицал, что страна испытывает зависимость от России в вопросе поставок энергоресурсов в Германию.

5 марта Bild сообщала, что Германия намерена предотвратить запуск «Северного потока» на фоне переговоров России и США касательно дальнейшей судьбы проекта.