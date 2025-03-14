Суд снял аресты с акций «Селигдара»

Мосгорсуд отменил аресты акций российского золотодобытчика «Селигдара» (MOEX: SELG), сообщили в компании. Постановление об их аресте появилось в суде еще в ноябре прошлого года, но инвесторы «Селигдара» пытались оспорить решение. В итоге апелляция признала, что суды первой инстанции нарушили закон при наложении арестов.

На фоне сообщения о снятии ареста акции «Селигдара» выросли более чем на 7%, до 53,65 руб. за бумагу, свидетельствуют данные Мосбиржи по состоянию на 11:00. К 11:30 рост замедлился, акции торговались на уровне 52,61 руб. за штуку (+5,3%).

В ноябре 2024 года Дорогомиловский районный суд столицы разрешил арестовать 50,6% акций «Селигдара», принадлежащих холдингу «Максимус». По решению суда акции нельзя было продавать, передавать в залог или обременение. Второй обладатель ценных бумаг, совладелец инвестгруппы «Русские фонды» Сергей Васильев, в январе утверждал, что судебные постановления так и не вступили в силу и обжалованы в вышестоящей инстанции.

«Селигдар» основан в 2007 году и входит в пятерку крупнейших российских компаний по запасам золота и в мировой топ-5 по запасам олова. В год «Селигдар» производит 20 т золота и 16 тыс. т олова. Учредителями компании помимо «Максимуса» являются «Русские фонды» (5,65%), «Трежери Инвест» (5,34%), Константин Бейрит (7,13%) и Сергей Татаринов (5,65%).

Подробности — в материале «Ъ» «Акции "Селигдара" попали под арест».