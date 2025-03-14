Президент Таджикистана приедет в Москву для переговоров с Путиным

17 марта в Россию приедет с официальным визитом президент Таджикистана Эмомали Рахмон для переговоров с Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Кремля. По итогам встречи будет подписан ряд документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Будут обсуждены перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам»,— сообщили в Кремле.

Отмечается, что главы государств также примут участие по видеосвязи в церемонии начала строительства Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Маяковского в Душанбе.

24 февраля президент Владимир Путин созвонился с коллегой Эмомали Рахмоном. Лидеры обсудили развитие сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности.