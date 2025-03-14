В Перми суд ужесточил приговор сбытчику контрафактного алкоголя

Пермский краевой суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Перми на приговор Свердловского райсуда в отношении сбытчика контрафактного алкоголя. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в размере 300 тыс. руб. с отбыванием наказания в колонии строгого режима. «Подсудимый взят под стражу в зале суда»,— подчеркнули в прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в декабре прошлого года Свердловским районным судом местный житель был приговорен к условному сроку и штрафу за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 180 (незаконное использование чужого товарного знака) и п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере).

Противоправная деятельность жителя Перми была пресечена в декабре 2022 года сотрудниками ГУ МВД по Пермскому краю и краевого УФСБ. Во время обысков в гараже и автомобиле фигуранта было обнаружено и изъято более 12 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции общей стоимостью около 3 млн руб., а также около 1,5 тыс. бутылок спиртного с поддельными товарными знаками стоимостью примерно 500 тыс. руб.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину.