Versace меняет концепцию

Донателла Версаче покидает пост креативного директора модного дома своей семьи, она возглавляла его 28 лет. Ее сменит Дарио Витале, который ранее работал на должности дизайн-директора бренда Miu Miu из портфеля компании Prada. Как сообщил владелец бренда Capri Holdings, с 1 апреля Донателла Версаче также займет должность главного амбассадора модного дома. На этом фоне СМИ сообщают о возможной скорой продаже Versace холдингу Prada Group. Это позволит ему стать крупнейшим игроком итальянской фэшн-индустрии. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

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Фото: Stef Mitchell / @versace дизайнер Дарио Витале

Фото: Stef Mitchell / @versace

Донателла — «единственная константа» дома Versace, утверждает Vogue. Ее брат Джанни был застрелен на пороге виллы в Майами в 1997-м то ли серийным убийцей, то ли, по версии некоторых журналистов, итальянской мафией, и модельер внезапно стала ответственной за все наследие семьи в одиночку. С апреля Донателлу Версаче на посту креативного директора сменит 41-летний Дарио Витале, бывший дизайнер Miu Miu. Но она остается в компании и, скорее всего, больше чем просто амбассадором бренда, уверена гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс: «Был воспитан человек, которому теперь передается Versace, а она станет куратором. При этом потенциальный новый владелец модного дома — Prada — это очень итальянская компания, они минималистичны и уже имели опыт покупки брендов и попытки их развития. Он, правда, был не самым удачным.

Но у Versace, безусловно, есть огромный потенциал. Отчасти их дауншифтинг связан просто с волной на минимализм, лаконичность и сдержанность. Маятник моды качается в разные стороны, теперь возвращается избыточность».

Перестановки в доме Versace происходят на фоне кризиса в мировой индустрии люкса. Он коснулся прежде всего французских брендов, которые переоценили спрос на китайском рынке, говорят аналитики. Но итальянский модный дом и его возможный покупатель Prada — не в их числе. За 28 лет работы Донателла показала себя как успешный коммерсант, расширив исключительно бренд одежды на другие сферы, отметила руководитель программы МВА в МГИМО и направления «Стратегический маркетинг и менеджмент» Британской высшей школы дизайна Дарья Ядерная: «Речь идет о гостиничном, ресторанном бизнесе, аксессуарах и товарах для дома. В этой связи уход Донателлы Версаче с позиции лидера бренда именно одежды не означает гарантированного отказа компании от своих позиций во всех остальных сегментах.

Для Prada интересно приобретение не только фэшн-направления, но и в целом холдинга и всего спектра направлений Versace, что позволит в том числе диверсифицировать свое портфолио».

В начале весны агентство Bloomebrg называло сумму, за которую Prada уже в марте может купить Versace у Capri Holdings — порядка $1,6 млрд. В 2018-м Донателла Версаче заключила сделку с холдингом, который тогда назывался Michael Kors, на более чем $2 млрд. И смена владельца едва ли кардинально повлияет на айдентику бренда Versace, считает фэшн-директор MVM Group Лидия Александрова: «Как они будут из этой ситуации со своей достаточно яркой символикой выбираться? Мне кажется, если сейчас переложить это на какой-то более современный, новый лад, то это можно сделать вполне успешно. Я, правда, с трудом себе представляю, каким образом она будет уживаться в Prada Group с более минималистичными брендами. Но зато будет интересно через полгода посмотреть на новую коллекцию».

В разные годы в рекламных кампаниях дома Versace участвовали Мадонна, Кристина Агилера, Бритни Спирс и Леди Гага. Несколько раз к услугам сверхгламурного итальянского бренда обращалась даже Мишель Обама, еще будучи первой леди в Белом доме. Стоимость ее платьев от Versace не разглашается. Но главным поклонникам бренда всегда будет оставаться Донателла Версаче. По крайней мере, об этом она заявила в прощальном сообщении.

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Александра Абанькова