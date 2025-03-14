Блогер Влад Бумага банкротит свой бизнес в России

Компания видеоблогера Влада Бумаги (Влад А4) намерена обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Об этом «Бумажная бумага» уведомила 11 марта своих кредиторов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федресурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Компания занимается продажей снеков. Судебные претензии к «Бумажной бумаге» составляют порядка 40 млн руб. Ожидается, что в течение 15–30 дней компания подаст заявление в суд о банкротстве. Среди кредиторов в уведомлении упомянут в том числе Сбербанк. По последним данным, выручка «Бумажной бумаги» за год составила 3,9 млрд руб.

В декабре сообщалось, что несколько компаний Влада Бумаги имеют задолженности по налогам и страховым взносам на 2,5 млн руб. Собственных налоговых долгов или заблокированных счетов у блогера нет.

Влад Бумага числится соучредителем семи компаний. Самая большая задолженность у «Новой управляющей компании», в которой блогер владеет 5% акций. Размер задолженности составляет 1,45 млн руб. долга по налогам и 927 тыс. руб. по страховым взносам. Деятельность компании связана с ресторанным бизнесом.

28-летний Влад Бумага родился в Белоруссии. У его YouTube-канала «А4» более 72 млн подписчиков. Блогер снимает развлекательные ролики для детей. На «Итогах года» Влад Бумага задал Владимиру Путину вопрос о целесообразности замедления YouTube в России. Президент ответил, что «вопросов больше на стороне YouTube, чем на стороне России».