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Коммерсантъ FM
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Компании блогера Влада Бумаги задолжали 2,5 млн рублей налогов

Компании, которые учредил видеоблогер Владислав Бумага (Влад А4), имеют задолженности по налогам и страховым взносам на 2,5 млн руб., пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные «БИР-аналитик». Собственных налоговых долгов или заблокированных счетов у блогера нет.

Блогер Влад Бумага

Блогер Влад Бумага

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Блогер Влад Бумага

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Влад Бумага числится соучредителем семи компаний. Самая большая задолженность у «Новой управляющей компании», в которой блогер владеет 5% акций. Размер задолженности составляет 1,45 млн руб. долга по налогам и 927 тыс. руб. по страховым взносам. Деятельность компании связана с ресторанным бизнесом.

ООО «Ачетыре», в которой блогеру принадлежит 100% акций, имеет задолженность 156 тыс. руб. Еще 35 тыс. руб. долга числится за компанией ООО «Дпицца Северо-Восток». В ней Владу Бумаге принадлежит 5% акций. У компаний «А4Фуд» и «Кидссити», в которых блогер владеет долями, задолженностей нет.

28-летний Влад Бумага родился в Белоруссии. На его YouTube-канале «А4» более 72 млн подписчиков. Блогер снимает развлекательные ролики для детей. На «Итогах года» Влад Бумага задал Владимиру Путину вопрос о целесообразности замедления YouTube в России. Президент ответил, что «вопросов больше на стороне YouTube, чем на стороне России».

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