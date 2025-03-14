Более 6 млрд рублей требуют с бывшего субподрядчика нижегородского метростроя

В арбитражном суде Москвы рассматривается несколько заявлений генподрядчика по продлению Автозаводской линии метрополитена «Моспроект-3» на общую сумму свыше 6 млрд руб. Эти миллиарды генподрядчик просит взыскать с АО ГК «Трансинжком», бывшего субподрядчика по строительству метро в Нижнем Новгороде. Компания поставляла стройматериалы и осуществляла строительно-монтажные работы, однако в конце 2024 года и начале 2025 «Моспроект-3» уведомил субподрядчика о расторжении договоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство станции метро «Площадь Свободы»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Строительство станции метро «Площадь Свободы»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам гендиректора «Моспроект-3» Константина Матвеева, они требуют с бывшего субподрядчика неотработанные средства. Также ГК «Трансинжком» не освободил стройплощадку от своего имущества — за это с бывшего субподрядчика требуют еще и неустойку. «Необходимо отметить, что судебное разбирательство не повлияет на реализацию проекта по продлению Автозаводской линии метрополитена от станции “Горьковская” до станции “Сенная”, активная работа сейчас ведется на всех строительных площадках по объекту», — сообщил господин Матвеев.

В АО ГК «Трансинжком» с исковыми требованиями не согласны, заявив, что суммы требований искусственно завышены, а «Моспроект-3» своевременно не исполнил обязанности генподрядчика в части передачи документации и подготовки стройплощадок в Нижнем Новгороде. «Ни документация, ни площадки, пригодные для производства работ в объеме договоров, в наш адрес так и не были переданы. С нашей стороны обязательства перед АО “Моспроект-3” по поставке материалов и оказанию услуг были выполнены в установленные сроки, в соответствии с предоставленным объемом данных. Ситуация с судебными исками является демонстрацией неспособности генподрядчика организовать работу на объекте в контрактные сроки и попыткой переложить ответственность, в том числе финансовую, на сторонние организации», – полагает руководитель ГК «Трансинжком» Юрий Недорубов.

Иван Сергеев