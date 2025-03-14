Приостановлены все конкурсы на строительство ЖК в Чишминском районе

Вслед за конкурсами на строительство ста жилых домов и дорог для нового поселка в Чишминском районе, управление ФАС по Башкирии приостановило аукционы на прокладку сетей электроснабжения и газоснабжения. Как следует из материалов сайта госзакупок, в обоих случаях на действия конкурсных комиссий пожаловалось ООО «Уралком». Таким образом, перенесена дата подведения итогов всех четырех закупок.

Как сообщал «Ъ-Уфа», администрация Чишминского района планирует построить в селе Еремеево 100 индивидуальных жилых домов для сотрудников группы компаний «Таврос». Строительство жилого комплекса намечалось на 2025 и 2026 годы, для этого из разных источников (в том числе, из федерального и регионального бюджета) должно быть выделено до 619,2 млн руб. Еще до 249,2 млн руб. будет направлены на строительство дорог.

Максимальная сумма контракта на прокладку электросетей составляет около 43 млн руб., из них до 25,9 млн руб. выделит федеральный бюджет, 2,25 млн руб. — бюджет Башкирии. 14,2 млн руб. привлекут из внебюджетных источников, остальные траты возложены на администрацию Чишминского района.

Строительство сетей газоснабжения должно было обойтись максимум в 24,8 млн руб. Федеральный бюджет субсидирует 14,9 млн руб., республиканский бюджет — 1,3 млн руб. До 8,2 млн руб. подрядчик должен получить из внебюджетных источников. Районный бюджет предоставит до 372,2 тыс. руб.

На участие в первом конкурсе было подано пять заявок (три из них отклонены), во втором — 10 (две отклонены). Наименования претендентов на портале госзакупок не раскрываются.

В обоих случаях, по мнению «Уралкома», комиссии неправомерно отклонили заявки компании из-за несоответствия критерию опыта подрядчика. Жалобы будут рассмотрены УФАС 18 марта.

Идэль Гумеров