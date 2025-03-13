УФАС приостановило еще один конкурс на строительство ЖК в Чишминском районе

Управление ФАС по Башкирии по жалобе уфимской компании «Уралком» приостановило выявление подрядчика для строительства подъездных и внутриплощадочных дорог в селе Еремеево Чишминского района. Уведомление об этом опубликовано на сайте госзакупок.

Дороги должны быть построены в рамках реализации проекта жилого комплекса на 100 индивидуальных жилых домов для работников группы компаний «Таврос». Планировалось, что они будут проложены до 31 октября 2026 года. Заказчик проекта — администрация Чишминского района.

Максимальная стоимость работ оценивается в 249,2 млн руб., из которых около 150,2 млн руб. — субсидии из федерального бюджета, 13 млн руб. — средства республиканского бюджета. Администрация Чишминского района готова предоставить 3,7 млн руб. Еще 82,2 млн руб. должны быть привлечены из внебюджетных источников.

На участие в открытом конкурсе было подано 11 заявок (названия организаций в протоколах не указываются), четыре из них были отклонены. Победитель предложил исполнить контракт за 241,7 млн руб.

По данным сайта госзакупок, ООО «Уралком» попросило УФАС отменить итоговые протоколы конкурса и проверить заявки других участников. По мнению компании, комиссия неправомерно отклонила ее заявку из-за недостаточного опыта подрядчика. Жалоба будет рассматриваться 14 марта.

Ранее по требованию УФАС был приостановлен конкурс на право застройки самого жилого комплекса в Еремеево. Жалобы на конкурсную комиссию подали три организации, в том числе «Уралком».

Идэль Гумеров