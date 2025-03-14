После 13 лет строительства во Владикавказе открыли новый храм

Во Владикавказе открыли храм святого мученика Иоанна Воина. Одноглавую однопрестольную церковь построили на территории мемориального кладбища над братской могилой неизвестных солдат Великой Отечественной войны, сообщает администрация главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГТРК Алания Фото: ГТРК Алания

Проект разработал архитектор Сергей Гончаров, а строительство длилось 13 лет.

Внутренние работы по украшению храма выполняют иконописцы из Санкт-Петербурга. В будущем планируется добавить резную мебель и новые иконы для иконостаса. Работы по улучшению нижнего предела продолжаются, включая облицовку и создание купели для крещения взрослых.

Николай Аксенов