После поджога вышки сотовой связи в Заневке возбудили уголовное дело

Уголовное дело по статье «Теракт» возбудили после поджога вышки сотовой связи в деревне Заневка под Петербургом, сообщает «Фонтанка» 11 марта. Инцидент случился около полуночи. На тушение пожара потратили более 2,5 часов.

В результате возгорания были повреждены два шкафа и проводка. Злоумышленники проникли на объект, отжав металлический забор ломом. Инструмент они оставили там же. С места преступления изъяли пустые бутылки из-под жидкости для розжига. Видеонаблюдения в этом месте нет, поджигателей ищут.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двоих поджигателей релейных шкафов на 11-м километре 4-го пикета железнодорожного перегона Новая Деревня—Лахта осудили на девять лет.

Андрей Маркелов