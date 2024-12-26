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Госдолг Башкирии в 2023 году увеличился до 58,8 млрд рублей

Государственный долг Башкирии в 2023 году увеличился на 20,4 млрд руб., составив 58,8 млрд руб. По сравнению с 2022 годом он вырос в полтора раза, говорится в постановлении республиканского правительства об утверждении основных направлений долговой политики региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что долговая политика в 2023 году была направлена на обеспечение потребности бюджета в заемных средствах для реализации проекта "Инфраструктурное меню", финансирования дефицита и поддержание объема и структуры долга, позволяющих исполнять обязательства.

В прошлом году было привлечено 17,6 млрд руб. заемных средств, в числе которых трехлетний облигационный займ (5,5 млрд руб.), инфраструктурный бюджетный кредит на комплексное развитие Нефтекамская и проект застройки "Южные ворота" (6,8 млрд руб.) и специальные казночейские кредиты на развитие ЖКХ Уфы, реконструкцию коллекторов в Нефтекамске и закупку автобусов для малых городов и сел. Еще 438 млн руб. бюджетного кредита было получено на ремонт дорог и мостов.

Кроме этого, на начало этого года АО "Республиканская коммунальная компания " под гарантию Башкирии реализует проект по строительству объектов водоснабжения и водоотведения в Забелье, задолженность региона составляет 7,4 млрд руб.

Целями долговой политики, говорится в постановлении, в предстоящую трехлетку станут обеспечение сбалансированности бюджета, привлечение инфраструктурных кредитов для улучшения качества жизни населения и своевременное исполнение договых обязательств. Рисками, возникающими в процессе управления государственным долгом, являются риск сохранения высокого уровня ключевой ставки, волатильности рынка для размещения государственных ценных бумаг, снижения налоговых и неналоговых доходов и ликвидности бюджета, рефинансирования долговых обязательств и нестабильность геополитической ситуации.

Наталья Балыкова

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