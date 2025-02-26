Аэропорт Сочи спустя шесть часов возобновил работу

Международный аэропорт в городе Сочи возобновил прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация. Запрет на полеты действовал более шести часов — с 1:47 до 8:00 мск. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

«В период действия ограничений на запасном аэродроме в Минеральных Водах приземлились три самолета, выполнявших рейсы в Сочи»,— сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Сегодня ночью российские регионы подверглись самой массированной с начала года атаке беспилотников. Всего над территорией страны было уничтожено 128 БПЛА. По данным Минобороны, дроны атаковали Крым, Брянскую и Курскую области. Около десятка беспилотников сбили над акваториями Азовского и Черного морей.