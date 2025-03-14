Поработайте риелторами!

Все знают, что сироты — это дети, у которых умерли родители. Но и при живых родителях ребенок может оказаться сиротой. Например, если отца и мать лишили родительских прав. Таких детей называют еще оставшимися без попечения родителей или социальными сиротами. По закону права и первых, и вторых равны. И собственно сироты, и сироты социальные имеют право на получение жилья от государства. Но региональные чиновники подчас не покладая рук ищут лазейки, чтобы сберечь бюджетные средства. Например, отправляют сирот жить с матерью, лишенной родительских прав. Это запрещено законом, но ни чиновников из городской администрации, ни даже судей нисколько не смущает.

Наталья и Григорий У. родились в городе Кондопоге в , Карелии. Их мать была лишена родительских прав, а отец ограничен в правах. С 2017 года дети воспитывались в приемных семьях: Наташа — в Кондопоге, Гриша — в Петрозаводске.

Сейчас Наталье 20 лет, она учится на историческом факультете Петрозаводского государственного университета, а Григорию — 18, он оканчивает школу.

Еще в 2023 году попечители сирот обратились к администрации Кондопоги с вопросом об обеспечении детей социальным жильем. Но получили немедленный отказ.

Дело в том, что Григорий и Наталья зарегистрированы в однокомнатной квартире, которая принадлежит им в равных долях на троих с матерью, лишенной родительских прав. Также им принадлежит комната в коммунальной квартире, где сейчас и проживает их мать. Чиновники подсчитали, что на брата и сестру приходится по 10 кв. м жилплощади, что даже больше нормы, предусмотренной в Кондопожском районе. Но совершенно не приняли во внимание тот факт, что проживание в этой квартире для сирот невозможно по закону.

— И это подтверждают сразу два обстоятельства, хотя для принятия решения об обеспечении жильем достаточно и одного,— отмечает Алексей Головань, руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе».— Во-первых, у матери Натальи и Григория есть право собственности на ее долю в квартире, и она может вселиться туда в любой момент. А проживание социальных сирот вместе с родителями, лишенными родительских прав, запрещено. Во-вторых, мать состоит на учете по поводу хронического алкоголизма. Оба положения четко прописаны в Федеральном законе №159 и в законодательстве Карелии. Также на эти обстоятельства еще пять лет назад указал Верховный суд в своем «Обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с обеспечением детей-сирот жильем».

Сенатор Александр Башкин обратился к прокурору Карелии, а затем к генеральному прокурору РФ с просьбой принять меры в защиту сирот. Однако, даже несмотря на это, Кондопожский городской суд Наталье и Григорию отказал.

— Суд посчитал, что невозможность проживания в квартире недостаточно доказана. Ведь брат и сестра могли бы продать свои доли, выкупить долю матери, произвести обмен с доплатой или без. То есть сиротам фактически предложили поработать риелторами и самостоятельно обеспечить себя жильем,— говорит Головань.— В то время как все тот же 159-й федеральный закон не предусматривает совершение сиротами или их попечителями каких-либо сделок купли-продажи или обмена в целях реализации права сирот на обеспечение жилыми помещениями.

К сожалению, решение городского суда поддержала и судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Карелии.

Но и юристы центра «Соучастие в судьбе» сдаваться не намерены, они готовят кассационные жалобы в Верховный суд. Впереди рассмотрение дела сирот из Кондопоги в Третьем кассационном суде общей юрисдикции.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда