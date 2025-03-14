7,9 миллиарда долларов составила оценка профицита текущего счета платежного баланса РФ в феврале 2025 года, сообщил Банк России. Совокупно в январе—феврале показатель оценивается в $10,8 млрд — на 25,6% больше, чем год назад (в январе 2025 года, по прежней оценке, сальдо счета текущих операций было отрицательным — минус $0,7 млрд). Профицит торгового баланса в январе—феврале 2025 года в годовом выражении вырос на 15,6%, до $18,5 млрд. Его рост (в том числе на 60% в феврале к январю) обусловлен увеличением стоимости экспорта товаров при сжатии импорта. Однако в феврале 2025 года цены на экспорт РФ перешли к заметному снижению (см. “Ъ” от 12 марта).